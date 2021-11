Uno de los jugadores de Chivas confieza que deben hacer para evitar la verguenza

Uno de los jugadores del plantel de Chivas de Guadalajara confesó que el presente del equipo está pasando por un momento crítico y es extremista a la hora de encontrar la fórmula.

Por: Mauro Palacios 03 de Noviembre 2021 · 16:06 hs

Chivas no la pasa nada bien en el Apertura 2021 y ni la reclasificación salvará lo mal que lo han hecho, y la única forma de poder salir adelante en este semestre será si llegan al título, aseguró el defensor, Miguel Ángel Ponce.

El Pocho considero que el Guadalajara no solamente está para ganar un partido y meterse al Repechaje, sino para cosas más grandes. “La verdad no, lo que salvaría el torneo es siendo campeones, haciendo una buena Liguilla, realmente, Chivas no está para simplemente ganar un partido y avanzar a repesca. Nosotros tenemos que competir por el título y si no se consigue, obviamente nadie quedaría conforme, ni estaría contento, tenemos que levantar en este partido, que es muy importante, tener un buen cierre, ver lo que sigue y solamente ganando, este equipo puede estar bien".

El Rebaño Sagrado se juega su última carta este viernes en Mazatlán en el cierre de la fase regular del Apertura 2021; tendrá que ir a ganar para aspirar al Repechaje. “La verdad es que estamos inconformes porque dejamos ir muchos puntos, teníamos que hacer 9 puntos de 15 para asegurar el repechaje y no ha sido así, hemos ido dejando puntos en el camino, eso nos tiene inconformes porque no hemos sido un equipo contundente, por momentos mantuvimos el cero atrás y también se dejó de hacer”

“No estamos para nada contentos, pero todavía tenemos una esperanza, no hay de otra más que ganar, así buscar entrar a la repesca, a partir de ahí empezar otro torneo y ver qué podemos rescatar".

Miguel Ponce aceptó que si no clasifican sí será un fracaso, para el Rebaño Sagrado. “Pues no me gusta usar esa palabra, pero obviamente no se conseguirían los objetivos que se pusieron desde el inicio, todo está armando para que este equipo pueda competir y por supuesto quedar campeón, si no ganamos, obviamente todo eso se viene abajo, el equipo tendría que reestructurarse otra vez y tomar decisiones”.

El defensor fue blanco de críticas y abucheos por la afición de Chivas y el lateral lo tiene claro, es un tema más personal que deportivo. “La verdad lo que me toca a hacer siempre trato de hacer lo mejor posible, siempre trato de entrenar al máximo, siempre trato de hacer mi máximo esfuerzo, a veces me salen las cosas, a veces no, pero sí siento que ya es más un tema personal, que no tiene nada que ver con lo futbolístico, al final de cuentas, he aprendido durante todo este tiempo a no hacer caso a esas cosas, porque lo único que hacen es restar en tu vida, en lo que hagas”.

“He hecho oídos sordos y trato de no escuchar nada de esas cosas, porque como no me sirve y no me suma, realmente no me interesa. Simplemente trato de estar bien como persona para brindar lo mejor a mis compañeros, a la institución".