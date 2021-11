Valderrama a los tiros con su selección Colombia

El gran ídolo e histórico jugador cafetero le pegó muy duro al conjunto dirigido por Reinaldo Rueda, que hace cinco partidos no puede ni convertir.

Por: Mauro Palacios 18 de Noviembre 2021 · 13:52 hs

La Selección de Colombia está adentro del Mundial de Qatar 2022 pero sus estadísticas en los últimos partidos son de equipo que no merece clasificar. Se encuentra cuarta en las Eliminatorias Sudamericanas, con 17 puntos, misma cantidad que Perú (5°) y luego vienen Chile y Uruguay, con 16 unidades.

A falta de cuatro partidos para que se definan todos los clasificados, todo puede suceder. Y si bien se ven en la zona verde, en Colombia están preocupados, sobre todo por el presente del equipo dirigido por Reinaldo Rueda.

Es por eso que salió Carlos Valderrama a opinar sobre su amada selección, la que supo defender en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. En un video que publicó en su canal de YouTube, el Pibe analizó el presente de la Cafetera y fue muy crítico.

Las estadísticas son claras y dicen que Colombia no hizo ni un gol en los últimos cinco partidos. Suma cuatro empates 0-0 y una derrota, 1-0 ante Brasil. "El problema no es de horario, mi hermano. El problema es que no le metemos un gol a nadie, lastimosamente es así. Fíjate tú, los resultados se nos dan y ahora estamos cuartos con 17 puntos. De a puntico vamos llegando al Mundial...".

"No metemos gol, cinco partidos sin meter un gol. Pero miren como es el fútbol de bacano, no metemos un gol, llevamos cinco partidos y vamos de cuartos". A Colombia le quedan cuatro fechas para demostrar que depende de sí mismo el ir a Qatar.

En la ventana FIFA de enero, jugará ante Perú y Argentina nada más ni nada menos. En marzo, ante Bolivia y Venezuela. Con todo este contexto se entiende la preocupación del crack de 60 años.