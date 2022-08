Wanda Nara le enseña a Mauro Icardi lo que se pierde al cambiarla por otra

La empresaria y el jugador del PSG están en crisis nuevamente y ella saca a relucir toda su belleza en redes sociales.

Por: Redacción Pasión Fútbol 24 de agosto 2022 · 20:43 hs

Todo parecería haberse arreglado entre Mauro Icardi y Wanda Nara tras el escandaloso Wandagate. En plena reconciliación la empresaria había revelado que el futbolista le había propuesto a su mujer agrandar la familia y que tuvieran otro hijo. El sexto para ella, el tercero para Mauro.

Sin embargo un episodio llamó mucho la atención y confirmó los rumores de separación definitiva: Wanda viajó a Argentina para iniciar los trámites de divorcio. En este contexto las redes de la empresaria se volvieron más interesantes que nunca.

La mediática no para de subir contenido XXX con el que consigue hacer acalorar a varios. Ni Mauro Icardi ni Wanda Nara dieron más declaraciones al respecto pero en redes están más separados que nunca. Al parecer esta nueva crisis tiene que ver con algo no superado del Wandagate y la aventura de el jugador del PSG con la China Suárez.

Pillan a Mauro Icardi haciéndolo con Pilar Rubio, la esposa de Sergio Ramos

Mauro Icardi sigue en el centro de toda la atención, luego de que su esposa Wanda Nara lo descubriera siéndole infiel con una actriz argentina. Si bien en un primer momento la separación parecía ser definitiva, lograron limar sus diferencias y apostaron a la familia que formaron.

Sin embargo, parece que ese tiempo que Mauro Icardi estuvo lejos de su mujer y manager, lo aprovechó para echarle el ojo a Pilar Rubio, la esposa de Sergio Ramos. El jugador fue descubierto haciendo con ella, eso que le ha traido la fama de andar quedándose con la novia de sus compañeros.

La fama le pesa a Icardi: su romance con Wanda Nara nació cuando ella, por aquel entonces, estaba casada con Maxi López, íntimo amigo de Mauro Icardi. De ese episodio surgió el término "icardiar", referido al acto de robarle la mujer a un amigo.

No contento con esos años de fama de Don Juan, el jugador del PSG parece que aprovechó muy bien su tiempo a solas ¡para llenarle de likes a Pilar Rubio!

Wanda Nara viajó a Argentina unos días antes que Mauro Icardi lo hiciera, lo que le valió de tiempo suficiente para darle like a toda aquella fotografía que quisiera. Y, claro está, Pilar Rubio fue el centro de toda su atención. Basta con entrar a ver el perfil de ella para encontrarse no una, sino muchísimas publicaciones que cuentan con el like de Mauro Icardi.

Lo curioso es que no se trata de las fotografías más recientes y, más aún, que ni siquiera la sigue. Esto, indudablemente, conlleva a pensar que Mauro Icardi se tomó el tiempo de buscar el usuario de Pilar Rubio y stalkearla - revisarle todas las fotografías - con el fin de darle like a las que más le gustaron.

Si creía que no lo iban a descubrir, falló. Aquí están las pruebas que pueden generar tremendo escándalo dentro del PSG, teniendo en cuenta que Mauro Icardi y Sergio Ramos pertenecen al mismo plantel. Y, al menos públicamente, jamás se han mostrado juntos en situaciones familiares que pudieran dar a entender que los likes son de solo pura buena onda.

Pareciera que la historia se repite, esta vez, en la emblemática Ciudad del Amor, valga la ironía.