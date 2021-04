Wanda Nara revela sus secretos de belleza y enamoró a sus fans con esta foto

Wanda Nara compartió en sus publicaciones sus secretos de belleza con sus admiradores. La hermosa modelo reveló que para conservar su piel radiante y moldeada silueta, la argentina expresa que evita tomar alcohol y bebidas gasificadas. Además, trata de cuidar su piel con una limpieza de cutis antes de irse a la cama.

Wanda Nara

En una encantadora instantánea que posteó en su cuenta de Instagram, Wanda Naraposó de manera coqueta y vistiendo una linda lencería color rosa, un moño que realzaba su hermoso rostro y su escultural silueta, decidió la modelo compartir sus tips de belleza.

“Compartimos secretos de belleza”, comentó Wanda en la publicación donde hizo saber a sus admiradores detalladamente lo que hacía para conservarse en esa forma.

“Nunca me voy a dormir sin limpiar mi piel. Utilizo por una semana, al menos, dos o tres tipos de máscaras diferentes. No tomo alcohol, no fumo, no consumo gaseosas” expresó Wanda Nara.