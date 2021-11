Xavi Hernández fue presentado como técnico en Barcelona. ¡MIRÁ EL VIDEO AQUI!

El reemplazante de Ronald Koeman firmó un contrato hasta 2024 en el Camp Nou, donde regresó después de seis años y medio. Dejó en claro que siempre será el Barcelona el que tiene las obligaciones.

Por: Mauro Palacios 08 de Noviembre 2021 · 11:17 hs

El español Xavi Hernández fue presentado este lunes como el nuevo técnico del FC Barcelona. El flamante evento del ídolo que reemplaza a Ronald Koeman se llevó a cabo en el Camp Nou y contó con la presencia del público, previo a la atención a la prensa.

Xavi firmó un contrato en Barcelona hasta 2024, aunque ahora ganará menos que en Al Sadd, donde dirigió los últimos dos años y medio. Según el cronograma, el ex mediocampista tendrá mañana su primera práctica, mientras que su debut desde el banco está pautado para el sábado 20 en el clásico contra Espanyol, por la fecha 14 de La Liga.

Tres días más tarde se jugará el pasaje a los octavos de final de la Champions League ante Benfica, y ese encuentro clave se llevará a cabo también en el mítico Camp Nou.

"Tengo una ilusión enorme. Muchas gracias. No me quiero emocionar, pero tengo la piel de gallina. Somos el mejor club del mundo y trabajaremos con mucha exigencia para conseguir éxitos. El Barça no se puede permitir ni empatar ni perder; tenemos que ganar cada partido. Visca el Barça y visca Cataluña", declaró Xavi.