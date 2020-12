Zlatan Ibrahimović reveló cuáles son sus tres prioridades en la vida además de considerarse Papá Noel

Hay jugadores polémicos en sus declaraciones y comentarios en redes sociales e Zlatan Ibrahimović, quien no se cansa de hacer comentarios egocéntricos, y en una entrevista a 'SportWeek' lo dejó claro.

Por: Xavier Mejía 27 de Diciembre 2020 · 14:43 hs

El sueco Zlatan Ibrahimović concedió una entrevista 'SportWeek', en la que dejo como se siente vistiendo la camiseta del AC Milán nuevamente: "He jugado en muchos clubes y tengo respeto por todos ellos. Grandes recuerdos. Pero el Milán es el club en el que me siento como en casa”.

Así continuó: “Voy a Milanello todas las mañanas y no tengo prisa por volver a casa, porque estoy en casa. Me sentí así desde la primera vez que vine a Milán, fue en 2010. Con Galliani y Berlusconi, con el equipo, con todos los que trabajaban allí, había otra sensación, otra atmósfera"

Asimismo agregó: "Estás en casa, haces lo que quieras, pero tienes que dar resultados. Me gustó esto porque podía ser yo mismo y al mismo tiempo jugaba en uno de los clubes más grandes del mundo. Por eso, el Milán es el mejor para mí”.

Además Ibrahimović reflexionó sobre sus amistades: “En Milán tengo muchos amigos, no me resultará extraño vivir allí aunque haya dejado de jugar: en estos diez años ha crecido mucho, es muy internacional, me gusta".

Pero no dejo pasar la oportunidad para dejar ver la parte más Ibrahimovic, al autoproclamarse Papá Noel: "Para mí nunca pido nada. Soy yo Papá Noel, soy yo quien trae regalos a mis 27 hijos: dos están en Suecia y los otros 25 en Milanello"

Ibrahimović agregó sobre el desempeño del equipo desde su llegada de la MLS: “Este año tenemos muchas felicitaciones, por lo que hemos hecho y por lo que estamos haciendo. Hemos perdido muy pocos partidos. "No sé si es gracias a mí, pero hice algo”.

“Cuando llegué el pasado mes de enero, el Milán era duodécimo. Y ya habían escrito el final, ya habían juzgado antes de ver los resultados. En cambio llegamos a lo más alto, estamos demostrando ser parte de la cima y ahora tenemos que seguir así".

Relagos a sus compañeros en el AC Milán

Ya para finalizar Ibrahimović reconoció sus deseo de ser siempre el protagonista: "Soy egocéntrico, si no me hubiera puesto al frente de todo no estaría aquí. Solo hay una Ibra, ¿no? Yo. Pero en mi vida, fuera del campo, ahora mis hijos están antes que yo. Maximilian y Vincent son lo primero, por supuesto. ¡Y mi cuenta bancaria, no es broma!".