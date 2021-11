Zlatan Ibrahimovic confesó que agrede intencionalmente

El delantero sueco brindó una imperdible entrevista en la que habla de todo, sus intenciones en el campo de juego, sus dolores, el Manchester United y más...sin pelos en la lengua.

Por: Mauro Palacios 23 de Noviembre 2021 · 11:05 hs

Zlatan Ibrahimovic siempre se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas. En las últimas horas, el sueco brindó una entrevista para el diario británico The Guardian, en la que habló de diversos temas. Entre lo que más destacó, fue la confesión sobre su agresión a César Azpilicueta en la última fecha de Eliminatorias UEFA.

Se jugaba el agregado del segundo tiempo y Suecia perdía por 1-0, resultado que los mandaba al repechaje, cuando Zlatan cargó por la espalda a Azpilicueta sin pelota y vio la tarjeta amarilla que le hará perderse el próximo partido.

Sobre este episodio, relató, "Lo hice a propósito. No me da vergüenza decirlo porque le hizo una tontería a mi compañero. Fue una estupidez, pero lo volvería a hacer para hacerle entender: 'No haces eso, joder. No tienes pelotas para hacerlo contra mí. Pero te mostraré lo que pasa si me lo haces'. Por eso lo hice".

"No se trata de perderse los play-offs. Se trata de hacerle entender que no te metes con alguien que está en el suelo. No atacas a un perro que no habla. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil molestar a mis compañeros de equipo que tienen 20 años y son muy buenos. Espero que ahora lo entienda".

"No es fácil. Todos los días me despierto y tengo dolor en todas partes. Esta mañana tuve dolor por todos lados pero mientras tenga objetivos, mientras tenga adrenalina, sigo. Sé que estoy llegando a algo bueno. Vengo a un lugar en el que necesito trabajar para mantenerme en la cima. Lo único que me mantiene en movimiento es la adrenalina. Conseguir dos seguidores más no te curará. Conseguir más dinero no te curará. Llamar la atención no te curará. Lo que te curará es la adrenalina".

"Para mí, sufrir es como desayunar. Pero mucha gente no entiende el sufrimiento porque la nueva generación, con todas estas plataformas, tiene poco que hacer para obtener crédito. La generación anterior tuvo que hacer mucho para obtener un poco. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la generación anterior".

"La gente piensa: 'No, Ibrahimovic, tienes que parar'. Mi mentalidad dice lo contrario. Entreno duro porque cuando los jugadores jóvenes me ven trabajar dicen: 'Después de todo lo que ha hecho todavía está trabajando. Tengo que hacerlo porque él lo ha hecho todo'. Es un poco, no manipulación, sino mostrarlos con el ejemplo".

“Tuve una gran experiencia en Inglaterra. El Manchester United es un club increíble y ganamos un par de trofeos (la Copa de la Liga y la Europa League)...Pero hablan demasiado sobre el pasado. Cuando fui allí, dije: 'Estoy aquí para centrarme en el presente y hacer mi propia historia'. Pero cuando tienes demasiado, se vuelve como un bucle. Tienes que pensar en el presente o deberías ir a un hospital y limpiarte la cabeza”.