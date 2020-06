Bruno Soriano reaparece luego de tres años de inactividad y es un ejemplo de superación

Luego de tres años de inactividad, en el minuto 88 del partido entre el Villarreal y el Sevilla entró a jugar Bruno Soriano, como reemplazo por Paco Alcácer. Desde el 21 de mayo de 2017 el jugador no veía acción a causa de una lesión y dos intervenciones quirúrgicas que conllevaron largos períodos de reposo.

Por: Julio César Gómez 23 de Junio 2020 · 07:51 hs

Pero en el encuentro que resultó en el empate entre los dos clubes el jugador, de 36 años pudo ponerse de nuevo el brazalete de capitán del Villarreal y ayudar a su equipo a hacer un gran partido frente al Sevilla.

Bruno Soriano reaparece luego de tres años de inactividad

En una entrevista posterior al encuentro, Soriano no pudo ocultar el nivel de emoción al volver a las acciones. “No sé ni qué decir, tanto tiempo que no jugaba que casi no puedo hablar”, comentó a los periodistas.

Reconoció que el regreso fue algo que intentó en múltiples oportunidades. “Había intentado volver con el equipo muchas veces y no se había podido dar”, aunque también consideró tirar la toalla a lo largo del proceso, tal y como lo confesó también.

En el año 2017, mediante una intervención quirúrgica, se le extirpó un osteofito en tuberosidad anterior tibial y en 2019 el tendón rotuliano. Con mucha perseverancia y trabajo duro, finalmente, Soriano logró volver luego de todo eso.