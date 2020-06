Tal parece que el Valencia no abandona a Dani Ceballos. El centrocampista, actualmente en calidad de cedido en el Arsenal, proveniente del Real Madrid, ya tuvo coqueteos con el equipo en el verano pasado, ya que sus cualidades encajan perfectamente en el perfil de jugador buscado por el director técnico Albert Celades, como posible recambio para Parejo.

Por: Julio César Gómez 19 de Junio 2020 · 16:15 hs

El club se mantiene haciendo consultas formales con relación a la situación del jugador, quien tiene experiencia en el Betis. Se espera que, al término de la presente temporada en Inglaterra, vuelva a los predios del Bernabéu.

Dani Ceballos sigue en los planes del Valencia

Se espera que estas últimas jornadas de la Premier League le den a Ceballos las oportunidades que no había podido tener hasta ahora en el plantel inglés, sobre todo por la llegada Arteta al banquillo.

En el acercamiento previo que Ceballos tuvo con el Valencia, el propio jugador estaba muy dispuesto al cambio. La directiva del Real Madrid, en cambio, fue la que se opuso, al no querer romper el acuerdo de cesión que ya tenían con el Arsenal.

Dani Ceballos sigue en los planes del Valencia

La situación hoy en día, sin embargo, es poco clara. Con oportunidades no tan seguras de clasificación, el Valencia podría no ser ya una opción tan atractiva para el jugador. Y se comenta también que el Madrid podría mantener su política de no negociar a Ceballos con otro equipo de LaLiga.