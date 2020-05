Nuevos protocolos en la liga española

De cara a la reanudación de las actividades en el fútbol español, LaLiga ha presentado nuevas normativas que regulan el fútbol post pandemia. Y es que, como tanto se ha rumorado, el mundo no volverá a ser el mismo luego de esa crisis. Y en la escena del balompié, no solo español, sino mundial, las cosas no pueden ser de otra manera.

Por: Julio César Gómez 11 de Mayo 2020 · 13:59 hs

Entre la nueva normativa ha varias que llaman la atención, como lo son la de los cinco cambios por partido o que los convocados ahora no sean 18, como de costumbre, sino 23.

La norma de los cambios, que se podrán hacer en tres momentos a lo largo de los partidos, tiene como fin el proteger la salud de los futbolistas, que no han tenido oportunidad de entrenar adecuadamente por el confinamiento.

La cantidad de convocados aumenta en consecuencia, esto con la finalidad de ofrecer a los entrenadores una mayor variedad de jugadores para poder aprovechar esta norma de los cambios.

De igual forma, las normas relacionadas con la crisis son rigurosas: chequeos de temperatura pre y post partido, cambio de ropa obligatorio en el entretiempo y tarjeta amarilla en caso de escupir, por ejemplo.