En el club de Quique Setién tienen muy claras las prioridades. Es por eso que el fichaje de Miralem Pjanic tiene toda la prioridad en el mercado de fichajes que se avecina al término de la temporada. Sin embargo, como siempre las cosas pueden no salir del todo como se esperaba, el Barcelona tiene un as bajo la manga en caso de no poder contratarlo.

Por: Julio César Gómez 31 de Mayo 2020 · 11:28 hs

Y este es Fabián Ruiz, actual centrocampista del Napoli. Tiene cierto tiempo en el radar del club azulgrana, sin embargo ha empezado a sonar con fuerza en caso de que la complicada negociación por Pjanic no rinda frutos.

Si no llega Pjanic, el Barcelona tiene un reemplazo

Tal parece que Ruiz también ha tenido cierto contacto con el Real Madrid. Lo cierto es que el ex Betis no renovará el contrato que actualmente tiene con los napolitanos, esperando ver cuál de estas ofertas se concreta finalmente.

Ruiz fue contratado en 2018 por el club de Aurelio de Laurentiis por un total de 35 millones de euros. Aunque la intención de los italianos es que continúe, tal parece que este no es el plan del español.

De no lograr su renovación, el Napoli exigirá al equipo que lo pretenda 60 millones de euros por su fichaje, cosa que parece problemática para el Barcelona, ya que han rechazado pagarla en otras oportunidades recientes.