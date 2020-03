Arda Turan asegura seguir siendo jugador del Barcelona

Arda Turan reapareció para explicar cuál es su situación actual con el Barcelona y también cuenta cuál será su futuro

Por: Hugo Avalos 11 de Marzo 2020 · 08:22 hs

Arda Turan no ha podido arreglar con ningún equipo en el pasado mercado de invierno, por lo que a estos momentos, es jugador del FC Barcelona. El centrocampista turco explicó su situación actual y cuál será su futuro en el fútbol.

En una entrevista para un medio turco, Arda Turan dejó en claro que, según lo contractual, sigue perteneciendo al Barcelona, aunque su vínculo concluye el próximo 30 de junio.

"Ahora soy jugador del Barcelona debido al contrato. Fue una decisión mutua. Yo quise que continuara mi contrato con el Barça", explicó el centrocampista. Y agregó: "Probablemente voy a seguir jugando en un equipo extranjero la temporada que viene, fuera de Turquía, pero, si el Galatasaray me llama, estoy listo para cumplir y sin condiciones".

En la misma entrevista, Arda Turan destacó su pasado futbolístico en el Atlético de Madrid. "Francamente fue un éxito excepcional para mí. Hemos ganado la liga con el Atlético contra el Real Madrid con Ronaldo y el Barça con Messi (...) Conseguimos también cinco o seis copas en Europa. Creo que el inicio de esta época exitosa es la Copa del Rey que ganamos en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid", expresó.

Por último, el turco no tiene dudas sobre el mejor jugador con el que ha jugado. "No es necesario decir nada más sobre Messi. Es el mejor jugador que yo he visto. También admiro a Iniesta, por sus habilidades en campo. En el Atlético, Koke es un jugador muy importante", cerró.

