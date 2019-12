Arturo Vidal duda en seguir en el Barcelona

El chileno Arturo Vidal podría estar viviendo sus últimos momentos en el Barcelona, ya que podría salir en este mercado

Por: Hugo Avalos 22 de Diciembre 2019 · 13:58 hs

Arturo Vidal cerró el 2019 con un golazo en el triunfo del Barcelona ante Alavés. Sin embargo, pudo haber sido el último. Es que el chileno es uno de los candidatos a salir en este mercado de invierno.

Vidal no está teniendo la cantidad de minutos que quisiera en el Barcelona. De hecho, Ernesto Valverde no lo tiene como un titular fijo, más allá de que cada vez que está en cancha ha contribuido para bien con el equipo. Cinco goles y dos asistencias en esta temporada muestran su relevancia.

Sin embargo, por la cabeza del mediocampista está la de salir incluso en este mercado de invierno. El chileno dejó toda responsabilidad a su representante, quien podría encontrarle un nuevo lugar para la segunda parte de la temporada. ¿Será Inter?

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre su posible salida de Barcelona?

En las últimas horas, las palabras de Arturo Vidal sobre una posible salida de Barcelona han hecho ruido. El jugador volvió a Chile para pasar Navidad durante el parón en La Liga. "Es un tema que se lo dejo a mi representante y no me preocupa. Yo he hecho mi trabajo y mi representante es el que tiene que ver eso. Estoy bien contento en Barcelona, así que cuando vuelva veremos", expresó.

Por el momento, Barcelona lo disfruta y Vidal lo sabe. "Estoy cerca de los 100 goles y estoy conforme. Es bueno que la gente vea mi esfuerzo. La decisión de si juego o no siempre es del entrenador", aseguró.