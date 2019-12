Arturo Vidal demanda al Barcelona por supuesto impago

El chileno se fue en contra del club por el incumplimiento de contrato y podría abrir paso para su salida rumbo al Inter

Por: Mónica Mojón Lugo 28 de Diciembre 2019 · 08:51 hs

La temporada de Arturo Vidal con el Barcelona ha sido aceptable en la primera mitad y se ha convertido en uno de los revulsivos clave de Ernesto Valverde.

Sin embargo, para el chileno no todo parece ser miel sobre hojuelas, pues en las últimas horas el jugador a interpuesto una demanda al club por el incumplimiento de contrato en un pagos pendientes.

De acuerdo a información de medios españoles, Vidal demanda la cantidad de 2.4 millones de euros por variables correspondientes a la anterior campaña que no han sido cubiertos.

Para su mala fortuna el Barcelona no ve la situación con los mismos ojos y no está dispuesto a cubrir el supuesto adeudo, además La Liga no piensa intervenir en la situación; todo esto entre los rumores sobre su posible salida al Inter de Milan.

Pese a las ofertas importantes de la entidad italiana, los blaugranas no están dispuestos a dejarlo salir, aún con las asperezas que han surgido por la situación entre el equipo y el futbolista.