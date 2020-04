¡Escándalo en Barcelona! Directivo hace fuerte acusación de robo

Josep María Bartomeu prescindió de seis elementos que formaban parte de la junta directiva luego de darse a conocer polémica información

Por: Julio Vera Sanchez 10 de Abril 2020 · 09:01 hs

El Barcelona comenzó el fin de semana de manera convulsionada, luego de darse a conocer en diferentes medios españoles la renuncia de seis elementos pertenecientes a la junta directiva: Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia, tras un escándalo de corrupción.

Así lo comentó Rousaud, el ahora exvicepesidente del club, quien en diversas entrevistas comentó un grave caso de corrupción respecto a la contratación de la empresa I3 Ventures, cuya campaña en redes sociales se dedicó a atacar al club.

“Sinceramente, creo que en este caso, alguien ha metido mano en la caja. No sé a qué nivel ni si el presidente lo sabía, pero me parece claro. No sé quién ha podido ser, pero tengo la idea que sí. Cuando pagas un millón de euros por algo que vale 100.000 euros... No sé quién ha sido, pero uno se puede hacer una idea”, comentó sobre el elevado precio del servicio contratado.

Además Emili reveló que el pagó se realizó de forma diferida con el fin de evitar las comisiones y que ya no son necesarias nuevas auditorias, pues considera todo está muy claro.

“Yo estaba en la comisión de adjudicaciones. que controla los pagos de 200.000 euros al millón y este contrato de I3 Ventures se dividió para eludir mi comisión. La auditoría está prácticamente acabada y el presidente sabe lo que pone y ese es uno de los factores por el que prescinde de nosotros”.

Por su parte el Barcelona respondió por medio de un comunicado en redes sociales, en el cual se dedicó a desmentir las acusaciones.

"Ante las graves e infundadas acusaciones hechas esta mañana por el señor Emili Rousaud, ex vicepresidente institucional del Club, en diferentes entrevistas a medios informativos, el FC Barcelona niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción, y, por tanto, se reserva la interposición de las acciones penales que puedan corresponder".

También te puede interesar: