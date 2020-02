Hermano de Cavani aviva la polémica por el fichaje frustrado al Atlético de Madrid

El fichaje frustrado de Cavani por el Atlético de Madrid encuentra versiones separadas entre el propio club y el hermano del jugador

Walter Fernando Guglielmone, hermano y representante de Edinson Cavani, salió al cruce de las versiones que han salido desde el lado del Atlético de Madrid por el fichaje frustrado del delantero uruguayo.

En declaraciones a la Cadena SER, Guglielmone salió al cruce de la versión que salió del Atlético de Madrid, que alega que fue él mismo quien frustró las negociaciones al pedir más dinero, en calidad de comisiones, por la transferencia.

"Lo importante es lo que ha hecho Edi (Edinson Cavani) para salir, ¿tú piensas que Edi no jugó casi un mes para que yo haga caer la operación por una comisión y dejar que no cumpliera su sueño?", comentó el hermano y agente del uruguayo del PSG.

"Atlético no llegó a cerrar un acuerdo con PSG"

Guglielmone continuó con su defensa alegando que fue el propio Edinson Cavani, quien intentó forzar su salida del PSG. "¿Y con todo el lío que armamos con PSG? Si fuera por dinero, Edi se habría marchado a Inglaterra, Manchester o Chelsea", sentenció. Este sábado, el uruguayo jugó con el PSG ante Montpellier.

Por último, el representante del jugador explicó por qué no se dio el fichaje. "El Atlético no llegó a cerrar un acuerdo con el PSG. La operación no ha salido a pesar de la voluntad de Edin, dispuesto a percibir menos que en el PSG. Atlético no podía cubrir el coste económico total de la operación y el club francés no ha querido bajar las cantidades que pedía", explicó.

