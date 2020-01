Real Madrid ya conoce la sanción a Fede Valverde por la patada a Morata

La entrada de Valverde fue decisiva en el resultado final de la final de Supercopa de España y Real Madrid ya sabe cuántos partidos perderá al uruguayo

Por: Hugo Avalos 15 de Enero 2020 · 08:53 hs

Real Madrid ya sabe la sanción que tendrá Federico Valverde por la expulsión que sufrió ante Atlético de Madrid en la final de la Supercopa de España. El uruguayo será baja solamente por un partido, que será ante Sevilla por La Liga.

La patada que Valverde le dio a Álvaro Morata fue clave en la obtención del título del Real Madrid. El delantero del Atlético se iba mano a mano con Thibaut Courtois, pero el uruguayo salvó lo que era una clara situación manifiesta de gol. Por eso, se fue expulsado.

Había ciertas especulaciones respecto a la sanción que podía recibir Valverde, pero Competición no dio sorpresas y sólo le dio una fecha de suspensión debido a la aplicación del artículo 114.1. Así, el centrocampista sólo se perderá el partido que tiene Real Madrid el próximo fin de semana ante Sevilla.

¿Por qué Fede Valverde sólo recibió una fecha?

Varios en España pidieron por una sanción mayor para Fede Valverde, pero el acta arbitral dejó clara la sanción. "Derribar a un adversario impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol". Ante esto, sólo consta una sanción de una fecha.

Además, el propio jugador uruguayo se mostró arrepentido por su accionar. "Fue algo que no se debe hacer con compañeros que están jugando. Pido disculpas a Álvaro pero era lo único que me quedaba hacer por el equipo. Estoy feliz por el título, pero me queda la espina por lo que hice porque no fue bueno", dijo tras el encuentro.