El día que Gareth Bale se salvó del coronavirus

Cosmin Olaroiu, técnico del Jiangsu Suning de la Superliga China, reveló que el fichaje de Bale estuvo muy cerca, pero que al final se cayó

Gareth Bale pudo haber sufrido las consecuencias del coronavirus si hubiese aceptado su fichaje al fútbol de China. En una entrevista, el entrenador del Jiangsu Suning, Cosmin Olaroiu, confesó que la llegada del galés del Real Madrid "estaba hecho al 90%".

En el pasado mercado de verano, la salida de Bale estuvo en boca de todos, hasta del propio técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. El fútbol chino parecía ser su destino y todo estaba prácticamente acordado.

En una entrevista con el diario The National de los Emiratos Árabes, Olaroiu contó las negociaciones por Bale. "El fichaje de Bale estaba hecho al 90%. Teníamos un acuerdo con su agente y con el Real Madrid. Pero perdieron un par de amistosos y cambiaron de opinión", se lamentó.

El entrenador de Jiangsu Suning todavía no encuentra explicaciones sobre por qué Bale no llegó a China. "No sé qué pasó en el último mes. Primero dijeron que lo liberarían y que tendríamos que pagar su ficha. Luego, de repente, dijeron que no, que teníamos que pagar un traspaso", explicó.

"Pagar un traspaso y su salario se nos iba un poco del presupuesto, así que buscamos otro jugador. Sé que estaba hecho al 90%, pero de la noche a la mañana todo cambió. Y lo hizo el Real Madrid, no nosotros", sentenció Olaroiu.

Bale no llegó a China y continúa en el Real Madrid. La situación del coronavirus podría haberlo afectado seriamente no sólo por el parate del fútbol, sino también, por supuesto, en su estado de salud.

