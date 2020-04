Hugo Sánchez confiesa a qué equipo jamás dirigiría

Hugo Sánchez reveló en una entrevista su deseo de trabajar nuevamente como director técnico, aunque hizo una excepción con un equipo

26 de Abril 2020

Hugo Sánchez reveló en una entrevista que no descarta la opción de dirigir en España cualquier equipo que le ofrezca la oportunidad. Aunque, claro, exceptuó a uno de ellos, el Barcelona. Su fanatismo por el Real Madrid impide que el mexicano pueda siquiera pensar una eventual llegada al Camp Nou.

En una nota para el diario AS, el Pentapichichi mostró que no olvida su historia en el Real Madrid y reveló que no traicionaría su amor por el conjunto merengue, ni siquiera si Barcelona viniese a buscarlo como posible entrenador.

"Sí, podría ser (en respuesta a si dirigiría otro equipo en España). Obviamente que dentro de esos equipos no contemplo al Barcelona. Si hay un equipo español que no sea el Real Madrid que me pueda servir de trampolín para mostrar mis virtudes como director técnico, estaría dispuesto", comentó.

Por último, Hugo Sánchez reveló que está abierta la posibilidad de entrenar al Real Madrid. "Ya hablé con el presidente de forma directa y me dio ilusión y gusto saber que no me cerró la puerta. Está abierta la puerta de la posibilidad y me dijo que esperara que el destino nos vuelva a unir nuevamente", dijo.

