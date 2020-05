Barcelona piensa en Juan Bernat como el remplazo de Jordi Alba

El lateral izquierdo ha demostrado su calidad con el PSG y se ha convertido en el objetivo blaugrana para el mercado de pases

Por: Julio Vera Sanchez 04 de Mayo 2020 · 10:59 hs

Actualmente el futbol se encuentra en pausa debido al parón por el coronavirus que ya ha causado la cancelación de algunas ligas como la Erevidisie y la Ligue One, pero el mercado de fichajes nunca para y los clubes siguen planificando sus plantillas para la próxima campaña.

El Barcelona pasó dificultades en la última línea durante la primera mitad de la temporada, al no encontrar laterales que pudieran solventar las necesidades del equipo por las bandas. En la izquierda Semedo no ha cumplido con las expectativas, mientras por la derecha Alba no tiene un revelo de peso.

La dirección deportiva culé ha manejado una gran cantidad de nombres para ocupar un puesto por los costados en el esquema de Quique Setién y el español Juan Bernat del París Saint-Germain ha llamado la atención para entrar entre los objetivos del club.

El lateral derecho de 27 años surgido del Valencia cuenta con experiencia luego de haber pasado por el Bayern Múnich y actualmente con el campeón francés donde disputo 29 partidos en todas las competencias siendo un titular indiscutible.

Con contrato hasta junio del 2021 y valuado en 16 millones de euros de acuerdo a información del portal Transfermarkt, por lo que sería una transacción accesible para los blaugranas.

