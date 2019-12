Real Madrid logra la renovación de Karim Benzema por un año más

Benzema seguirá siendo jugador del Real Madrid, luego de que el club llegó a un acuerdo para extender su contrato

Por: Hugo Avalos 30 de Diciembre 2019 · 09:48 hs

Real Madrid logró el mayor de sus objetivos para este mercado de invierno. Según el diario Marca, llegó a un acuerdo con Karim Benzema para renovar su contrato por un año más. De esta manera, el francés extiende su vínculo con el cuadro merengue hasta 2022.

El acuerdo entre el Madrid y Benzema se ha dado en las últimas horas. Aunque, de momento, no se anunciará hasta recién entrado el verano, según afirma el citado medio. Su contrato finalizaba en 2021, pero selló un nuevo vínculo por un año más.

La intención del delantero francés es ir paso a paso. No realizó una renovación más amplia porque no quiere quedarse en el conjunto blanco si no se encuentra en las condiciones para dar el máximo de su rendimiento. Acaba de cumplir 32 años, por lo que para cuando termine su nuevo contrato, tendrá 34 y habrá que ver cómo se encuentra para ese entonces.

Real Madrid amarra a una de sus piezas claves

Si el Real Madrid ha hecho esta rápida renovación de contrato con Benzema es porque también necesita asegurarlo por cualquier movimiento que pueda surgir en el mercado. Para el club, el galo es una de las piezas claves del equipo, sobre todo desde la salida de Cristiano Ronaldo.

La relación entre ambas partes siempre fue de mutuo respeto y esta vez no ha sido la excepción tras la llegada del acuerdo. Benzema ya tiene asegurado su futuro en el Real Madrid por un tiempo más.