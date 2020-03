Koeman revela que rechazó una oferta para dirigir al Barcelona

El holandés fue buscado por los culés antes que Quique Setién para ser el remplazo de Ernesto Valverde

Por: Erick Medina 04 de Marzo 2020 · 10:29 hs

Luego del sorteo que definió los grupos y cruces en la UEFA NationsLeague, Ronald Koeman confesó haber recibido una oferta del Barcelona cuando se decido cambiar de técnico en la presente temporada.

El hoy director técnico de Holanda agradeció la propuesta, pero optó por rechazarla: "Sí que me llamaron semanas atrás. Dije que no al Barcelona porque estaba con la Selección. No era el momento".

Cabe recordar que desde hace meses se vincula Koeman con los blaugrana, incluso se habló de una cláusula especial en su contrato que le permitiría dejar a la 'Naranja Mecánica', pero esta solo es aplicable una vez que termine la Eurocopa.

El estratega bien podría reconsiderar la oferta después del torneo de selecciones, pero todo dependerá de los resultados que pueda tener Quique Setién. Por ahora el panorama no es alentador tras ser eliminado en Copa del Rey y ser segundo de Liga tras perder el Clásico.