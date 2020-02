Marcelo Gallardo vuelve a sonar como nuevo técnico del Barcelona

Barcelona no deja de pensar en entrenadores a futuro y, en este caso, el nombre de Gallardo, actual entrenador de River, sigue estando en consideración

Por: Hugo Avalos 04 de Febrero 2020 · 08:16 hs

El nombre de Marcelo Gallardo vuelve a aparecer en el radar del FC Barcelona. Pese a que en estos momentos se está afianzando el proyecto de Quique Setién, el argentino aparece como una opción muy bien considerada para el futuro.

El técnico de River Plate fue vinculado con el Barça durante los malos momentos que supo tener Ernesto Valverde en el último tiempo. Sin embargo, su nombre no apareció entre los candidatos cuando el Txingurri fue desvinculado.

De todas maneras, según apuntaron en Club de la Mitjanit, Marcelo Gallardo sigue en el radar del Barcelona. De hecho, fuentes del club culé ven con buenos ojos al técnico argentino como una posibilidad a futuro.

Gallardo ha revolucionado River con múltiples títulos nacionales e internacionales como la recordada Copa Libertadores ganada en Madrid en la final ante Boca Juniors en 2018. Por eso, su nombre aparece entre los de moda para el fútbol europeo.

Desde el medio citado, consideran al Muñeco como una buena opción a futuro, por lo que el trabajo de Setién no corre peligro. Es un hecho que terminará la temporada como técnico del Barcelona pase lo que pase. Después, las cosas pueden cambiar en base a los títulos que pueda ganar o no el ex técnico del Betis. Si el equipo no logra nada, atención con Gallardo...

