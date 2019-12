Messi y la curiosa anécdota con Eto'o en el Barcelona

El argentino contó en entrevista el momento en que se convirtió en el goleador del equipo después de una conversación con Samuel Eto'o

Por: Mónica Mojón Lugo 26 de Diciembre 2019 · 09:45 hs

Lionel Messi es el máximo goleador en la historia del Barcelona, de La Liga y el próximo año podría ser el mejor de todos los tiempos, pero hubo un momento a inicios de su carrera que cambió todo.

En sus primeros pasos como futbolista el astro argentino tenía muchos disparos al arco, pero pocos entraban a portería hasta que recibió un consejo de Samuel Eto'o.

"Me acuerdo muchas veces que Eto'o me decía 'el día que empieces a hacer goles vas a ser...', porque tenía muchas ocasiones y no convertía. Hasta que un día me destapé, entró y empezaron a entrar todas", comentó en entrevista.

Ahora con una gran cantidad de goles sobre sus botines, la situación es diferente cuando sale al campo y prefiere pensar más en el juego.

"Cada vez que salgo a la cancha salgo menos mentalizado en el gol y más en el juego"

Entre todos los récords que envuelven la carrera de Messi, ser el goleador histórico del balompié español es algo especial para el argentino.

"Ser yo el que sea el goleador de La Liga, con lo que significa La Liga española, es especial. La verdad, creo que es uno de los récords más lindos que tengo", concluyó.