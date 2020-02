Messi estalla contra Abidal y la directiva del Barcelona en Instagram

Messi le salió al cruce a Eric Abidal, miembro de la secretaría técnica del Barcelona, por unas polémicas declaraciones sobre la salida de Ernesto Valverde

Lionel Messi envió un mensaje fuerte en Instagram contra Éric Abidal y la directiva del Barcelona, luego de unas polémicas declaraciones del francés al diario Sport.

Abidal, secretario técnico del Barça, reveló en una entrevista cómo y cuándo tomó la decisión de destituir a Ernesto Valverde. En diálogo con Sport, reveló que hubo problemas en el vestuario. "Muchas jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna", dijo. Además, confesó que luego del empate sin goles en el Clásico ante Real Madrid tomaron la decisión.

Esto no cayó para nada bien en el seno del Barcelona, sobre todo en los jugadores. Un enojado Lionel Messi se expresó ─como nunca─ en su cuenta de Instagram para criticar duramente las palabras de Abidal.

El enojo de Messi con Abidal

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y, además, somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien", comenzó diciendo el argentino en una historia de Instagram.

"Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman" siguió. Y terminó: "Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".

