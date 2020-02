Messi responde al escándalo del Barcelona por ataques a jugadores

Lionel Messi habló respecto al escándalo que involucra a Bartomeu y a la directiva por la contratación de una empresa que se ha encargado de difamar a jugadores en redes sociales

Por: Hugo Avalos 19 de Febrero 2020 · 12:52 hs

Lionel Messi rompió el silencio y se pronunció sobre el escándalo del Barcelona por la contratación de una empresa para tratar de atacar y difamar a varios jugadores a través de redes sociales. "Lo veo raro", opinó el crack y capitán del Barça.

En una entrevista exclusiva con el diario Mundo Deportivo, el argentino tomó por sorpresa la revelación de este escándalo. Además, confesó que ve "raro" que le pase esto a un club como el Barcelona.

"Me agarró un poco de sorpresa la verdad porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todo lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado", explicó Messi.

De todas maneras, el crack todavía está a la expectativa de todo lo que pueda suceder en este asunto, aunque se lo toma todo como si fuese "extraño".

"La verdad que lo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro", cerró Messi sobre este tema.

