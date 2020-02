VIDEO: Monumental enojo de Morata provocó esta reacción en sus compañeros

Álvaro Morata mostró su enojo por el cambio, pero también por el duro momento que está atravesando en lo deportivo

Álvaro Morata sigue peleado con las redes y llegó a su séptimo partido consecutivo sin convertir. El propio delantero sufre por esta situación y lo demostró en el banquillo una vez que fue remplazado en el triunfo del Atlético de Madrid ante Villarreal.

El madrileño se retiró del campo de juego con claras muestras de fastidio. Todos pensaban que podía ser un enojo contra Germán Burgos (reemplazó en el banquillo a Simeone, suspendido) por haberlo sacado, pero no fue así.

Morata no pudo anotar ante Villarreal, pese a que tuvo oportunidades. Así, llegó a su séptimo partidos sin convertir. Al salir del campo, no soportó su bronca por no llegar al gol, a tal punto que tiró una botella contra el piso ante la mirada de sus compañeros.

Fueron José María Giménez y Yannick Ferreira Carrasco, quienes estuvieron viendo la reacción de enojo de Morata. No hubo problemas y hasta los jugadores sonrieron al ver el fastidio del delantero, entendible por el difícil momento sin convertir goles.

VIDEO: El enojo de Morata y la reacción de sus compañeros

