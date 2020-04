Morata admite arrepentirse de su paso por el Real Madrid

Morata reveló en un vivo en Instagram con Fabio Fognini que le gustaría volver atrás para hacer las cosas diferentes

19 de Abril 2020

Álvaro Morata vive su sueño de jugar en el Atlético de Madrid donde es titular indiscutido. Aún así, el delantero español se arrepiente de haber jugado con otras camisetas, como por ejemplo, la del Real Madrid.

En un mano a mano con el tenista italiano Fabio Fognini en un vivo de Instagram, Morata revela lo que pasó para que se diera su paso al Real Madrid. "Yo cuando era pequeño, era recogepelotas del Atleti (...) El cambio que llega cuando pasas de ser un chico que lo pasa bien jugando al fútbol a una dimensión profesional. La gente empieza a tener agentes, a patrocinar zapatillas... Sentí demasiada presión, además no jugaba titular y decidí marcharme", dijo.

Y continuó: "Me fui un año al Getafe, un año muy bonito, y luego al Real Madrid. Pero yo, con mi padre, iba al Calderón y soñé con jugar allí. Lamentablemente tuve que jugar con otras camisetas y no con la del Atleti, pero siempre fui del Atleti. Lo que he vivido se queda, pero ahora estoy más feliz que nunca".

En cambio, Morata admite que su paso por la Juventus fue diferente. "En Turín me encontré muy a gusto. Cuando salí fui al bar a la vuelta de la esquina y hasta me abrazaron. Eran muy amable la gente de allí. Creo que, de todos modos, lo habría pasado muy bien en todas las ciudades de Italia. Alice extraña Italia. Pero cuando tenemos un día o dos libres volvemos allí".

