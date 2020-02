VIDEO: Periodista español se manifiesta contra 'ayuda' de los árbitros al Real Madrid

Cristóbal Soria arremetió contra los merengues durante la transmisión del programa El Chiringuito

Por: Julio Vera Sanchez 03 de Febrero 2020 · 14:44 hs

No cabe duda que dentro del periodismo deportivo, donde la objetividad debe ser la principal virtud, algunos deciden mantener su amor por los colores y el odio por algunos otros.

Tal es el caso del español Cristóbal Soria del popular programa el Chiringuito, considerado uno de los más polémicos de la televisión ibérica.

En la más reciente transmisión, Soria salió a su sección con un uniforme de árbitro que en el pecho portaba el escudo del Real Madrid, equipo con el que no simpatiza en lo absoluto, en forma de protesta por las supuestas ayudar arbitrales.

"¿Te creías que no me iba a poner nunca la camiseta del Real Madrid, verdad, Pedrerol?", comenta al titular del programa. "Todos los que no son del Real 'de' Madrid siente una indignación que rodea a todos los españoles", dijo ante las cámaras.

Además, remató su participación, diciendo que no será callado pese a hablar en contra del más ganador de Europa.

"¡A mí no me vais a callar! Podéis meterme preso, pero no me vais a callar. Qué barbaridad más grande, estoy indignado...", finalizó.