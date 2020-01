Barcelona ficharía a Bruno Fernandes para traer a Rodrigo Moreno

Bruno Fernandes sería la llave que podría facilitar la llegada de Rodrigo Moreno al Barcelona. Mirá los detalles de esta nueva operación

Por: Hugo Avalos 28 de Enero 2020 · 08:44 hs

Bruno Fernandes, mediocampista ofensivo del Sporting de Lisboa, es el jugador que podría facilitar la llegada de Rodrigo Moreno al Barcelona. Para ello, el conjunto azulgrana lo ficharía para luego cederlo al Valencia, así se podría propiciar el arribo del delantero.

Según informa Superdeporte, Barcelona compraría la ficha del mediocampista portugués. Pero, inmediatamente, lo cederá al Valencia CF, que en los últimos meses ha tenido interés en este jugador. Así, Rodrigo llegaría en calidad de cedido al conjunto azulgrana.

Bruno Fernandes es una de las piezas claves del Sporting. En esta temporada, en el torneo local, ha marcado 15 goles y 14 asistencias. Por eso, ha llamado la atención de clubes como el Manchester United y el Real Madrid, entre otros.

¿Cuánto le costará a Barcelona toda esta operación?

El precio por Bruno Fernandes sería de 60 millones de euros. Sporting no lo liberará por una cifra menor, ya que el jugador tiene contrato hasta 2023. Barcelona no la tendrá fácil para poder ficharlo, pero no es imposible.

Con Fernandes, lograría la llegada de Rodrigo en calidad de cedido, aunque habría que ver la opción de compra si es obligatoria o no. También el precio puede rondar una cifra similar o un poco menor. El portugués es un deseo del entrenador del Valencia, Albert Celades, y sería la llave para que Barcelona tenga finalmente al sustituto de Luis Suárez.

