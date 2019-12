Figura del Athletic asegura que Varane es mejor que Sergio Ramos

El jugador vasco señaló que Ramos comete varios errores que no son vistos por el público debido al trabajo de sus compañeros

Por: Erick Medina 22 de Diciembre 2019 · 08:11 hs

Previo a lo que será el duelo de La Liga entre Real Madrid y el Athletic Club, el defensa Yeray Rodríguez hizo una llamativa comparación entre los centrales blancos Raphael Varane y Sergio Ramos.

"No me suelo fijar en los jugadores de mi posición, cada uno tiene su estilo. Es uno de los mejores del mundo pero también tiene sus fallos, como todos. Comete muchos fallos que se los tapan sus compañeros, pero eso no se ve. Es muy bueno, pero me quedo con Varane antes que con él", declaró Yeray durante una entrevista con el diario AS.

Sergio Ramos no fue el único tema

El central también recordó lo que fue el último enfrentamiento ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, duelo en el que a pesar de que los merengues no se jugaban nada importante le propinaron una goleada al Atheltic. Hoy buscarán que la historia cambie.

"Nos metieron tres a cero, todos de Benzema. El inicio que propusimos no fue malo, queríamos ganar y ellos no se jugaban nada, pero sabíamos que era su casa e intentarían quedarse los tres puntos. Una vez que metieron el primer gol, todo fue rodado para ellos", agregó Yeray.

Cabe recordar que tanto Varane como Ramos vienen de ofrecer uno de sus mejores partidos de la temporada durante el Clásico ante Barcelona. De hecho, en el caso del francés se le cometió un aparente penal que no fue revisado por el VAR.