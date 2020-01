Steven Gerrard confiesa que Real Madrid quiso sacarlo del Liverpool

La leyenda del Liverpool reveló todos los detalles de los intentos del Real Madrid por sacarlo del conjunto inglés

Por: Mónica Mojón Lugo 09 de Enero 2020 · 11:03 hs

Steven Gerrard confesó ne una entrevista las veces que el Real Madrid intentó sacarlo del Liverpool. La leyenda de los Reds estuvo en la agenda merengue durante varios mercados de fichajes, pero es uno de los deseos que nunca se le cumplió a los blancos.

El técnico de los Rangers habló sobre lo ocurrido en el 2009 tras la goleada de 4-0 del Liverpool al conjunto blanco en la Champions League: "El Real Madrid quería que yo iniciara una guerra con el equipo para ficharme", comentó Steven Gerrard.

El ex jugador del Liverpool confesó que una pela de su parte con la directiva de los Reds se convirtió en la única oportunidad de de los merengues por conseguir su fichaje. Al final, el Real Madrid se quedó con las ganas de quedarse con Steven Gerrard que terminó por ser uno de los grandes mitos del equipo inglés.

Mourinho también quiso a Gerrard en el Chelsea

Steven Gerard también confesó que hubo coqueteó con Raúl, leyenda del Real Madrid, para que se convirtiera en merengue. El ex jugador español intentó convencerlo en más de una ocasión, pero no fue la única estrella del deporte que sedujo al ex del Liverpool.

El ahora DT de los Rangers también confesó que Mourinho quiso llevarlo a los blues: "He de aceptar que el paquete que jugué en el culebrón con el Chelsea, pero pienso más en la época de Mourinho en Real Madrid, hubiera sido fantástico jugar la Champios frente a ese equipo".