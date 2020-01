Barcelona confirma baja de Ter Stegen para la Supercopa de España

Ter Stegen sufre una lesión en la rodilla derecha y en Barcelona no quieren correr riesgos de cara al tramo decisivo de la temporada

Por: Erick Medina 03 de Enero 2020 · 11:11 hs

El director técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, confirmó que el guardameta Marc-André ter Stegen será baja para enfrentar al Espanyol este fin de semana en Liga y salvo sorpresa mayúscula también lo será para la Supercopa de España.

"Viene con unos problemas en el tendón desde hace un tiempo y en un momento determinado miramos que quizá sería baja por un tiempo y ha sido ahora. Mañana no estará disponible y para la Supercopa será complicado. Para después esperamos que pueda estar", declaró Valverde en conferencia de prensa.

Ter Stegen podría ser operado

Cuestionado sobre la posibilidad de qué el arquero tenga que pasar por el quirófano el 'Txingurri' señaló: "No lo sé. No soy médico. Pero no hemos hablado en esos términos (técnicos, jugador y médicos). Nuestra idea es que las molestias vayan remitiendo. No hemos ido a ese extremo".

El sitio de Ter Stegen será ocupado por Neto, quien apenas ha disputado un partido esta temporada (contra el Inter en la última jornada de Champions League). El meta llegó esta campaña a Barcelona procedente del Valencia y tendrá su gran oportunidad en el arco culé.