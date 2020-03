Xavi pone sus condiciones para dirigir al Barcelona

Xavi Hernández tiene claro cuándo será su momento para dirigir el Barcelona y en qué condiciones quiere hacerlo. Así lo reveló en una entrevista

29 de Marzo 2020

Xavi Hernández, actual entrenador del Al-Sadd de Qatar, estuvo muy cerca de dirigir al FC Barcelona antes de que asuma Quique Setién. El histórico exmediocampista culé sueña con dirigir en el Camp Nou, aunque quiere imponer sus condiciones para ello.

En una entrevista para El Magazine de La Vanguardia, Xavi reveló las condiciones que quiere para ser el director técnico del Barça. "Les dejé claro (a los directivos) que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía", aseguró.

"Tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores", agregó el catalán.

A su vez, Xavi resaltó que le gustaría trabajar con un staff técnico y con dos nombres con peso en Barcelona. "Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán del Barça, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaria técnica. Soy muy de equipo, no quiero decidir solo. Aquí, las decisiones las tomamos con el staff. Es una estructura horizontal, de consenso. Aunque luego la última palabra me corresponda a mí", explicó.

El hecho de que haya rechazado la oferta de Josep María Bartomeu hacía pensar que Xavi pudiese pensar en juntarse con Víctor Font para las próximas elecciones del Barcelona. "Yo estaré con todo aquel que quiera bien al Barça", sintetizó.

Por último, opinó sobre los jugadores que saldría a buscar al mercado en este equipo de Barcelona. "Yo ficharía extremos, tipo Neymar -no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular-; el Barça ya tiene juego por dentro, pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho o Serge Gnabry", cerró.

