La increíble respuesta de Berbatov sobre Zidane y el Real Madrid

01 de Febrero 2020

El búlgaro Dimitar Berbatov sorprendió con su defensa a Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. El ex goleador del Manchester United y el Tottenham analizó el gran presente del conjunto blanco.

Hace pocos meses, Berbatov decidió ponerle punto final a su carrera. En una entrevista con la casa de apuestas Betfair, el búlgaro opinó de la actualidad del fútbol europeo. Uno de los puntos clave estuvo en el presente del Real Madrid, pero sobre todo en Zinedine Zidane.

"Había chascarrillos sobre si Zidane podría ser cesado y todo el mundo se preguntaba por qué había decidido volver", comenzó Berbatov. Aunque, luego siguió: "Ahora apuesto a que está descojonándose de risa en su despacho mientras mira la clasificación y los resultados que está consiguiendo".

Para Berbatov, el éxito del técnico francés se veía venir a pesar del mal comienzo. "A mí no me sorprende nada. Zidane ya ha estado ahí antes y ha ganado tanto que no es llamativo", dijo.

Berbatov opina también sobre Hazard y Courtois

A la vez, el ex delantero búlgaro analizó lo que será la vuelta de Eden Hazard al primer equipo. "He visto sus fotos volviendo a entrenador. Estoy deseando que Hazard vuelva cuanto antes porque es un pedazo de fichaje y hay una gran presión sobre él", expresó.

Y respecto a Courtois, lo comparó con su ex compañero David De Gea. "A mí siempre me ha gustado De Gea porque, para mí, es casi el portero más completo que hay. Courtois todavía tiene que hacer mucho trabajo con los pies", opinó.

