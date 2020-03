Zinedine Zidane niega acercamientos para dirigir a la Juventus

Zidane rompió el silencio respecto a los rumores que lo vinculan a la Juventus, aunque tampoco aseguró su futuro con el Real Madrid

El futuro de Zinedine Zidane está en el aire. En las últimas semanas, han existido rumores de una posible salida del Real Madrid para ir a la Juventus. El propio entrenador se encargó de responder a estas versiones.

En la conferencia de prensa previa al duelo por liga ante Betis, Zidane negó los rumores que lo vinculan con una posible llegada a la Juventus para la próxima temporada, aunque también puso en duda su continuidad en el Real Madrid.

"No me han llamado ni de Juventus ni de la selección francesa. Estoy aquí y es una alegría. Ni me han contactado ni sé nada. Por fuera se dicen muchas cosas. En el fútbol no existe la seguridad de saber que vas a seguir, lo importante es el día a día", explicó el entrenador francés.

A pesar de estas palabras, Zidane se siente respaldado por la directiva. "Aquí todos vamos por el mismo camino y me siento respaldado por el club, pero después sé como funciona esto. Ahora mismo soy el entrenador de Real Madrid, pero mañana puede cambiar", dijo.

Así, la continuidad del técnico francés al frente de los merengues sigue en duda. Por ahora, lo de Juventus está descartado, aunque todo puede cambiar en el próximo verano.

