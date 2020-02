La anécdota del Loco Abreu con Pep Guardiola en su paso por Dorados

Abreu reveló detalles de lo que fue la llegada de Guardiola a Dorados en 2005 y todo lo que tuvo que hacer para convencerlo del fichaje

23 de Febrero 2020

Sebastián El Loco Abreu supo dejar su huella en el fútbol mexicano. En su paso por Dorados, compartió equipo con Pep Guardiola. Quince años después de esto, el delantero reveló una anécdota sobre cómo convenció al catalán para jugar en aquel equipo.

En 2005, Dorados ascendió a Primera División y quería dar uno de los bombazos de la historia de la Liga MX con la llegada de Guardiola. En aquel entonces, Pep era una leyenda de Barcelona, pero fue el propio Abreu quien logró convencerlo para que se mude a Sinaloa. Así lo reconoció en una entrevista con el programa Líbero de TyC Sports.

"(Juan Manuel) Lillo se me acercó y me dijo 'Seba, tienes que ayudarme a terminar de convencerlo para que venga'. Me dijo que le tenía que contar cómo era el club. En ese momento, entrenábamos en un parque de diversiones de verano, de piscinas, y el vestuario nuestro eran quinchos de paja con sillitas de plástico al aire libre. Tenías que salir con toallas porque había familias con chicos", recordó el uruguayo.

¿Cómo fue la conversación con Guardiola? "Le dije que en la ciudad había playa, que el estadio estaba muy lindo y el grupo era muy bueno. Me preguntaba siempre por las instalaciones, pero yo le repetía lo mismo, ya no sabía qué más decirle", confesó el Loco Abreu, entre risas.

Al final, Pep jugó en Dorados junto a Abreu. "Estamos en contacto, tenerlo de compañero fue lindo pero feo a la vez porque te dabas cuenta de que era un adelantado. Yo pensaba '¿Cómo puede ser que antes de que le llegue la pelota ya tenga dos o tres opciones de pase?'. Y te sentías un burro porque nosotros estábamos esperando a que la controlara para marcarle el pase", cerró.

