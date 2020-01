Aficionada de Chivas, Lady Cerveza, causa bronca en Estadio Akron

Una aficionada de Chivas mostró su enojo por la actuación del equipo ante Dorados por Copa MX y causó un alboroto por tirar su cerveza

22 de Enero 2020

Una aficionada de las Chivas recibió múltiples críticas por tirar cerveza en una de las tribunas del Estadio Akron, provocando una bronca entre otros fanáticos. Sucedió al final del partido entre los rojiblancos y Dorados por la ida de octavos de final de la Copa MX disputado el martes.

La joven, reconocida como Aranza Sánchez, lanzó cerveza, la cual cayó sobre otros aficionados, quienes reaccionaron contra otros desatando una pequeña bronca.

Este hecho se conoció por un video difundido en Instagram por la amiga de Sánchez, Andrea Buenrostro, quien resulta ser exnovia del jugador Javier Eduardo López de las Chivas. Las imágenes tuvieron repercusión negativa en todas las redes sociales.

Aficionada de Chivas pidió disculpas por lanzar cerveza

"Fui yo, perdón", reaccionó la aficionada, luego de haberse escondido entre las butacas por haber tirado la cerveza. Pidió las disculpas tras ver que se estaba armando bronca entre aficionados por su accionar.

En redes sociales, su amiga Buenrostro también salió en su defensa tras las críticas que recibió de parte de muchos usuarios. ""Relájese un chingo, van al estadio no van a misa, a mí ya me ha tocado que me avienten vasos y no me enojo. El que se agüita pierde", llegó a publicar, aunque luego borró el mensaje en Twitter.

Chivas cayó ante Dorados por Copa MX

Este hecho ocurrió luego de la derrota de Chivas por 2-1 ante Dorados en el Estadio Akron en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa MX. Los goles de Amaury Escoto ─de penal─ y Rubén Monges le dieron la ventaja a los de Sinaloa de cara a la vuelta, aunque el gol de Cristian Calderón sobre el final le da vida al Rebaño Sagrado.

