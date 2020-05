Zague reveló como fue que lo corrieron del América cuando era jugador

El exjugador y ahora analista dio a conocer detalles sobre su salida del nido de Coapa hace algunos años

Por: Julio Vera Sanchez 03 de Mayo 2020 · 10:07 hs

Luis Roberto Alves Zague, exjugador de equipos como el América, Necaxa y Atlante, ahora analista de TV Azteca, fue uno de los ídolos del americanismo peor tratados por la directiva en su paso por el nido de Coapa.

El delantero mexicano de origen brasileño es recordado por sus goles con la camiseta azulcrema, además de los títulos que ganó con la institución, sin embargo, le guarda un cierto resentimiento al club por no haberles dejado terminar su carrera ahí.

“Casi por obligación por parte de los directivos, me obligaron a irme del América y es algo que me duele hasta hoy. Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad. Pero así pasa en el futbol y uno tiene que entender, el mundo sigue girando y sigue la vida“, declaró en entrevista para BolaVip.

Además habló sobre la falta de indentidad que existe en la plantilla del equipo, pues asegura son pocos los jugadores que de verdad sienten el amor por los colores, como el actual portero del club Guillermo Ochoa.

“En América son contados con los dedos de una mano los que quieren realmente a la institución. Por ejemplo Ochoa, que me da gusto que haya regresado (…) Ojalá que surjan jugadores así, pero es difícil hoy en día. La mejor miel para mí es la que siempre probé, la gocé y me sacié, es la del Club América”.

También habló sobre su etapa como directivo y la falta de libertades para tomar las decisiones que le correspondían, por lo que lo consideró un pasaje muy desagradable e insípido en su regreso a Coapa.

“Tuve otros pasajes muy cortos y hasta insípidos, medio desagradables y con mal sabor de boca como directivo del América. Nunca me dieron la autonomía, ni la independencia, la libertad para tomar las decisiones y realizar un proyecto que lo tenia muy claro. Porque me sentía muy capaz (…) Entonces decidí mejor hacerme a un lado“.