Bruno Marioni confiesa haber defecado en una cancha de futbol

El exjugador de Pumas, Toluca, Atlas y Tecos recordó de forma cómica aquella incómoda anécdota dentro del campo de juego

Por: Julio Vera Sanchez 01 de Mayo 2020 · 13:52 hs

El exjugador argentino Bruno Marioni, recordado principalmente por sus goles en el futbol mexicano con los Pumas y con un paso por Atlas, Toluca y Tecos, confesó una increíble anécdota ocurrida dentro de una cancha de futbol.

Enm una entrevista para el canal de YouTube del también exfutbolista y ahora analista en las transmisiones de TV Azteca, Luis García, reveló haber sufrido malestares estomacales durante un partido de futbol.

“En la Copa del Rey con Tenerife, me toca jugar contra Lanzarote, en una isla. Arrancamos el partido a las siete de la tarde, y hacía 33, 34 grados, estaba pesadísimo, húmedo, y vino este cambio de clima tropical y el segundo tiempo lo arrancamos a jugar con 20 (grados). Con esto de estar todo transpirado me empezaron a agarrar retorcijones. Llegó un momento en que estaban pasando a otro nivel”, comentó.

Marioni le externó su malestar a Pepe Mel, entonces director técnico del Tenerife, pero luego de haber agotado los cambios, le negó la posibilidad de salir para acudir rápido al sanitario y hacer sus necesidades, por lo que recurrió a medidas extremas.

“Lo llamé a Pepe Mel que era el entrenador y le digo ‘Pepe, cámbiame‘ y me dice ‘no, no tengo más cambios‘. ‘Es que tengo que ir al baño‘, ‘no tengo más cambios’. Me doy vuelta, sigo y por ahí nos hacen el tercer o cuarto gol y yo la verdad que no aguantaba más. Estaba todo de blanco. Veo que los de Lanzarote estaban allá, todos festejando, me puse en cuclillas en la mitad de la cancha y dije ‘bueno, que sea lo que Dios quiera…’. Que la gente se imagine lo que hice”, comentó entre risas.

Sin embargo, las molestías se mantuvieron y salió corriendo al vestidor para terminar con lo iniciado y después regresar para disputar los minutos finales de un encuentro en el que cayeron de forma strepitosa.

“A los cinco minutos metieron otro gol y me agarró lo mismo, me voy y le dije al técnico ‘voy al baño‘, llego y estaba la puerta cerrada, así que otra vez. Estaba el utilero, me cambié de ropa y jugué los últimos 10 minutos del partido. Perdimos 5-0“.

También te puede interesar:

VIDEO: Así recibieron a exdirectivo de la Roma tras vencer al coronavirus

Raúl Jiménez admite que no rechazaría al Real Madrid o Barcelona