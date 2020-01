Carlos Ferrerira revela que pudo haber fichado por Cruz Azul

El delantero paraguayo estuvo cerca de haber llegado a la Máquina pero prefirieron mantener a Martín Cauteruccio en el plantel

Por: Julio Vera Sanchez 10 de Enero 2020 · 09:35 hs

Durante la Jornada 14 del Apertura 2019 el partido entre Cruz Azul y Monarcas Morelia en la cancha del Estadio Azteca se vio marcado por la actuación del delantero paraguayo de 21 años Carlos Ferrerira, luego de marcar un triplete en la victoria por 3-2 para los purépechas y que además ponía al borde de la eliminación a los celestes.

Ahora previo al comienzo del Clausura 2020, se revela el interés de la Máquina por el guaraní en su momento previo a formar parte de la Monarquía en el Apertura 2018; sine embargo, prefirieron mantener a Martín Cauteruccio en el plantel, recientemente vendido a Estudiantes de la Plata.

“Ese fue un partido inolvidable porque hice tres goles en una linda cancha contra un equipo grande. Yo no sabía que había interés en mí por parte de Cruz Azul. Christian Riveros, excompañero mío, muy buena persona, me dijo eso, entonces yo luego le pregunté a mi representante si era cierto y me dijo que sí, yo antes no sabía nada”, recuerda Ferreira aquella tarde en el Estadio Azteca y la oferta de los cementeros.

A pesar de lo ocurrido no descarta el interés para formar parte de Cruz Azul algún día, pero se mantiene concentrado en lo que se vendrá para Monarcas después de haber llegado a las semifinales el torneo pasado.

“Es un lindo equipo, es un equipo muy grande y conocido, entonces estaría bien, pero yo estoy metido en lo que es Morelia, se viene un lindo torneo y estamos muy confiados en lo grupal, hay que pelear por el objetivo”, comentó en entrevista para TUDN.