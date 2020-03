Liga MX: Coronavirus coronaría campeón a Cruz Azul del Clausura 2020

La suspensión de la Liga MX a causa del COVID-19 podría terminar con la maldición celeste

Por: Julio Vera Sanchez 16 de Marzo 2020 · 12:53 hs

La pandemia del COVID-19 llegó a territorio mexicano y como parte de las medidas de prevención al esparcimiento del coronavirus en la población, se han suspendido algunas actividades, entre ellas la Liga MX, siendo la Jornada 10 la última en disputarse.

Al ser de forma indefinida, debido a que el virus apenas comenzó a causar estragos en territorio nacional, el torneo podría definirse de forma atípica, por lo que Cruz Azul al estar ubicado en el liderato estaría cerca de terminar con su sequía de 22 años.

Luego de haber vencido la noche del pasado domingo por 1-0 al América en un Estadio Azteca a puerta cerrada, los cementeros se mantuvieron en la cima del torneo y eso los declararía los campeones del Clausura 2020.

O bien, finalizar así la fase regular y los equipos colocados entre los ocho primeros de la tabla serían los invitados a la Liguilla y los cuartos de final quedarían Cruz Azul vs Juárez, León vs Tigres, Santos vs Pumas y en el Clásico Nacional América vs Chivas.

