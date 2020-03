Coronavirus: Cruz Azul rechaza ser campeón por suspensión de la Liga MX

En medio de las dudas sobre si continuará el campeonato, los celestes no piensan en un camino fácil a la gloria

Por: Julio Vera Sanchez 22 de Marzo 2020 · 09:41 hs

Al igual que la mayoría de los campeonatos al rededor del mundo, la Liga MX se encuentra suspendida debido a la pandemia mundial del COVID-19 y mantiene en duda si el futbol continuará por lo menos este año.

Algunos países, como El Salvador, tomaron la salomónica decisión de decretar campeón al equipo que se encontrara como líder, Once Deportivo, para dar por concluido el torneo a espera de lo que pueda ocurrir en términos de salud.

Esa noticia llamó la atención del periódico 'ESTO', mismo que mencionó en Twitter a Cruz Azul, con la sugerencia de optar por esa medida para romper la maldición de no poder coronarse en liga.

Sin embargo, para los celestes es importante poder ganarlo en cancha y rechazaron por completo cualquier posibilidad de llevarse el trofeo a casa desde la mesa a causa del coronavirus.

"No, no me interesa, gracias. Seguiremos trabajando y paso a paso vamos a buscar lograr el objetivo en cada partido", respondió en redes Cruz Azul.

