Lucas Zelarayán deja Tigres para fichar con el Columbus Crew de la MLS

"Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa profesional. ¡Suerte, Lucas" fue el mensaje con el que Tigres despidIó al mediocampista

Por: Erick Medina 20 de Diciembre 2019 · 11:37 hs

Lucas Zelarayán dejó de ser futbolista para pasar a las filas de Columbus Crew de la MLS, así lo anunció el equipo estadounidense a través de su cuenta oficial de Twitter.

Tigres dedicó un mensaje de despedida para Zelarayán, mientras que el Columbus Crew difundió un video con las primeras declaraciones del Chino como su nuevo futbolista.

Zelarayán agradeció su etapa en los felinos

"No tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo que me han apoyado en estos años en el club. Desde el primer momento que llegué me hicieron sentir uno más y a medida que fue pasando el tiempo, el cariño se fue convirtiendo mutuo", declaró el argentino.

Durante su último torneo como jugador de Tigres, Zelarayán disputó un total de 15 partidos y anotó cuatro goles. El equipo regio se metió a la Liguilla, pero no pudieron superar la ronda de cuartos de final ante América.