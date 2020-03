Acusan a Luciano Acosta de mandar a asaltar a una modelo

La modelo Giovanna Valdatti acusa al jugador de Atlas de haber hecho que unas personas le roben sus pertenencias

03 de Marzo 2020

Luciano Acosta, jugador argentino de Atlas, ha recibido una acusación por parte de la modelo mexicana Giovanna Valdatti, quien asegura que mandó a unas personas a que le roben con violencia su bolso con su teléfono celular dentro donde tenía fotografías que comprometían al futbolista y probaban una presunta relación amorosa entre ambos.

La propia modelo explicó este hecho en un video difundido en redes sociales. "Me jala y me dice 'pen... no digas nada o te meto un put...", pero supe que fue él (Acosta) porque, aparte de que no hizo nada por defenderme, me dijeron (los asaltantes) que me estaba co... a un jugador del Atlas", dijo.

"Me quitaron la bolsa donde llevaba mi celular y mi dinero. Mejor les hubieran dicho que me mataran porque no me van a callar, yo no tengo miedo, yo sí doy la cara", agregó en su acusación.

Valdatti llevó su acusación hasta el Ministerio Público donde realizó una denuncia contra Acosta. La Fiscalía General del Estado de Jalisco aseguró en un documento que le brindarán "vigilancia por un hecho que la ley señala como un delito contra la dignidad de las personas, amenazas, robo y lesiones".

Valdatti, reincidente en escándalos

La modelo es reincidente en escándalos con futbolistas, ya que en 2019 denunció al futbolista egipcio Amr Warda por presunto acoso, lo que derivó en que el jugador fuera separado del plantel de la Selección de Egipto para la Copa Africana de Naciones.

A su vez, según Récord, Giovanna Valdatti ya ha tenido presuntas relaciones amorosas con jugadores de Atlas como el argentino Oscar Ustari y el ghanés Clifford Aboagye. Además, se la ha relacionado con Javier Salas, Miguel Fraga, Bryan Garnica y hasta Aké Loba.

