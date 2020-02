Mario Carrillo confiesa que recibió amenazas cuando dirigió al América

Carrillo, exentrenador del América, confesó un duro momento que le tocó vivir cuando dirigía a las Águilas

22 de Febrero 2020

El extécnico, Mario Carrillo, le confesó a ESPN que vivió un feo momento cuando dirigía al América al recibir amenazas con arma blanca en público debido a la forma en que planteaba sus partidos.

Carrillo tuvo dos pasos por el América (2002 y 2004-05) donde logró ganar dos títulos. Sin embargo, en un momento no la pasó bien por una dura situación que le tocó vivir, incluso en público.

"Aquí afuera del Pedregal se me acercó una persona con un bat y, sin tocarme, me dijo 'no nos gustas cómo juegas, tienes que jugar más al ataque'", confesó Mario Carrillo.

Esta anécdota nació luego del debate por la situación que vivió el defensor de Chivas, Miguel Ponce, hace pocos días cuando una persona lo encaró y el propio jugador lo alejó con su brazo.

