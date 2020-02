Matías Almeyda rechaza a Chivas y reveló si dirigiría a Boca

Almeyda ha vuelto a ser colocado en la órbita del Guadalajara tras los malos resultados que registra Luis Fernando Tena

Por: Erick Medina 21 de Febrero 2020 · 12:24 hs

La posibilidad que de Matías Almyeda vuelva a ser director técnico de Chivas fue descartada este día por el propio técnico argentino, quien tiene la firme intención de quedarse mucho tiempo en el San Jose Earthquakes de la MLS.

"Tengo contrato con San Jose Earthquakes por tres años más, y estoy esperando que la dirigencia me lo largue por 10 años más", fueron las palabras con las que el argentino marcó su raya con el Rebaño.

Por otro lado, Almeyda también dejó claro que nunca sería técnico de Boca Juniors debido a su afición por River Plate, club de la Superliga Argentina donde hizo historia como jugador y director técnico.

"Si alguno duda sobre lo que siento por River, se puede ir a la de su madre. Siendo hincha de River, ¿cómo voy a dirigir a Boca? No está dentro de mis pensamientos, no se me pasa por la cabeza”, concluyó el Pelado.

Matías Almeyda le regresó la gloria a Chivas en 2017 tras varios años de sequía, pero sus irreconciliables diferencias con el entonces CEO de Grupo Omnilife, José Luis Higuera, provocaron su salida.