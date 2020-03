Miguel Herrera asegura que América es igual de grande que Boca y River

El estratega de las Águilas se aventuró a poner a su equipo a la altura de los gigantes del futbol suramericano en la previa de la Concachampions

Por: Julio Vera Sanchez 10 de Marzo 2020 · 14:19 hs

El América se mantiene en la preparación de cara al partido contra el Atlanta United por los cuartos de final de la Concacaf Champions League en la cancha del Estadio Azteca.

El estratega azulcrema, Miguel Herrera, habló ante los medios este martes y aseguró que las Águilas se encuentran entre los equipos más grandes del continente, junto con Boca Juniors y River Plate del futbol argentino.

“Se enfrentan al equipo más poderoso de América. Nosotros somos de los más grandes de América, nos peleamos con River y Boca ser el más importante del continente. Es una Liga que va en crecimiento y cada día se ve mejor. Vamos a salir con la necesidad de ganar y por un resultado que nos lleve allá a finiquitar esta llave”, comentó en rueda de prensa.

Además, volvió a arremeter en contra del torneo de la zona por la falta de seriedad por parte de los directivos e incluso de algunos equipos de la propia Liga MX, incluso comparándolo con la Copa Libertadores.

“Creo que la gente de pantalón larga que no está metida de lleno. Me llamaron la atención por lo que dije. No es que el torneo no funcione, ellos no le dan la seriedad, si fuera un torneo serio, como el que nos hicieron abandonar (Libertadores), obviamente tendría que tener VAR, como todos los torneos importantes del mundo. El presidente debería estar concentrado en hacer su torneo fuerte y sólido para tomarle cariño. Arriesgamos nuestros mejores jugadores en este torneo”, dijo El Piojo.