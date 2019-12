Miguel Layún asegura que en la selección lo apuñalaron por la espalda

El defensor de los Rayados de Monterrey se coronó campeón de la Liga MX por segunda ocasión en su carrera y aprovechó para tirar un palo a la Selección Mexicana

Por: Pasión Fútbol 30 de Diciembre 2019 · 09:04 hs

Miguel Layún regresó este torneo a la Liga MX con los Rayados de Monterrey sin imaginarse que terminaría la temporada con la obtención de su segundo título en el futbol mexicano en la cancha del Estadio Azteca donde se coronó la última vez.

Sin embargo, no todo fue fiesta para el lateral de los regiomontanos, pues recordó los momentos que ha pasado con la selección mexicana en sus últimas convocatorias y lo que ocurre en el entorno del jugador.

"El tema de la Selección a mí me tiene sin cuidado, se ha hablado mucho, me han lastimado porque mucha gente me ha señalado; gente cercana dentro de Selección ha hablado a mis espaldas, mal de mí, sin preguntarme si realmente las cosas habían sucedido era de lo que se hablaba afuera".

Por su parte Layún sabe que se ha entregado al Tri y le duele que por situaciones extra cancha una de sus ilusiones desde niño se ven manchadas.

"A la Selección le he dado todo, he trabajado para estar ahí, ha sido mi ilusión desde niño, pero hay veces que se mancha por cosas extra futbolísticas y lo más triste es cuando se mancha de manera incongruente. Estoy muy triste con gente cercana que no fue capaz de mandarme un mensaje, me queda claro que cada vez que pueden te meten una puñalada por la espalda", comentó al termino de la final contra el América.