Carlos Albert arremete contra el Piojo tras polémico video

Miguel Herrera, entrenador de América, tuvo un cruce en redes sociales con el exfutbolista y periodista, y todo por un asado de carne

Por: Hugo Avalos 04 de Abril 2020 · 08:48 hs

Miguel Piojo Herrera no tiene paz ni siquiera cuando no hay fútbol en México. El entrenador de América publicó un video en redes sociales y recibió una dura crítica de parte del exfutbolista y ahora periodista Carlos Albert.

El Piojo Herrera subió un video en el que promovió algunos cortes de carne y asado que estaba por preparar. Esto provocó la rápida reacción de Albert, quien acusó al entrenador de presumir lo que estaba por degustar en una polémica actitud.

"No estoy tan convencido de este video que envía el Piojo Herrera... No es el momento de presumir ciertos aspectos y menos si son comerciales pagados... Por lo menos demuestran mal gusto y poco tacto y muy poca empatía... Pero así es el Piojito", sentenció Carlos Albert.

Herrera no se quedó callado y también le salió al cruce: "Estoy apoyando a mis amigos restauranteros que siempre me han atendió espectacular y hoy están pasando un momento complicado, y te sugiero investigar antes de hablar porque nadie me pagó". Guerra en redes por el asado.

